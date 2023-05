Cambé abre concurso público com salários até R$ 8.103,73

Cambé (Região Metropolitana de Londrina) publica nesta sexta-feira (19) um edital para concurso público e contratação de 27 profissionais de nível médio, técnico e superior em áreas como saúde, esporte e assistência social. Segundo a prefeitura, as inscrições começam no dia 1º de junho e seguem até 6 de julho. As provas estão marcadas para 6 de agosto.





Conforme o presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público, Edirlei Carmona, no total, 27 vagas são para contratação, além de cadastro de reserva para novas admissões, segundo as necessidades do município. Os salários variam de R$ 1.812,76 a R$ 8.103,73.

O concurso será conduzido pela Fauel (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina), e disponibiliza as seguintes vagas: advogado, agente fazendário, agente social, assistente social, auxiliar em saúde bucal – PSF, biólogo, contador, dentista – PSF, educador físico do esporte, engenheiro agrônomo, engenheiro eletricista, fiscal do Procon, fiscal sanitário e técnico em saúde bucal – PSF.





As informações, requisitos necessários e inscrições podem ser feitas nos sites da Fauel (www.fauel.org.br) e no da Prefeitura a partir desta sexta. A taxa de inscrição será de R$ 70 para níveis técnico e médio, e R$ 100 para nível superior.