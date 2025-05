Londrina: FILO encerra etapa de fevereiro e prepara edição de junho

Ao chegar como novidade fora de época, a etapa de fevereiro do Festival Internacional de Londrina – FILO terminou no último domingo (16), depois de 11 dias de programação artística, com 16 atrações pelas ruas e salas da cidade. A edição soma ainda a etapa de dezembro de 2024, que celebrou o aniversário de 90 anos de Londrina com duas apresentações especiais.

Esta programação, que propôs um formato diferente, em uma relação mais próxima com a população e com o centro da cidade, foi viabilizada com recursos do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), patrocinado pela Prefeitura de Londrina.





As duas etapas marcaram a edição de 56 anos do Festival de Londrina, sob o olhar atento de Nitis Jacon - em foto icônica que estampou a identidade visual em homenagem à idealizadora do FILO - e de um público de mais de 12 mil espectadores, segundo estimativa da organização. A programação diversa também marcou esta homenagem a Nitis, que na virada do milênio idealizou um FILO com a inclusão de novas linguagens e a integração de todas as artes em um processo criativo e colaborativo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O FILO Fevereiro trouxe 10 atrações gratuitas para todos os públicos. A festa começou com o cortejo FILO Folia, conduzido pelo Cordão da Vila Brasil ao som de marchinhas de Carnaval. Artistas e público reunidos no Calçadão, numa celebração à Cultura e à força da arte como forma de resistência, como lugar de diversidade e de ocupação de espaços públicos.





Ainda nas ruas, marcantes apresentações de teatro com o Núcleo Ás de Paus, o grupo Primavera Jataí e o coletivo Ação Marginal – Artes Cênicas UEL, além da Banda Beca Brinca, que levou um espetáculo lúdico e interativo para a criançada.

Publicidade





CABARÉ DO FILO





O FILO Fevereiro resgatou ainda as noites musicais do Cabaré do FILO com uma versão ao ar livre - o Cabaré na Concha e cinco shows que levantaram a plateia: Samba da Padaria e Silvia Borba, Banda Gata de Botas, Abacate Contemporâneo com Simone Mazzer, Caburé Canela e Mancats (em parceria com a Concha – Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina e Feira Gastronômica Central).

Publicidade





O público também lotou as salas para assistir e refletir sobre os espetáculos da atriz Vera Holtz, dos atores PCD da Fábrica de Eventos, do Ballet de Londrina, do ator Eduardo Mossri, da Armazém Companhia de Teatro e da Cia. Funcart de Teatro. E, em dezembro, prestigiou a atriz Rosana Stavis, da Cia. Stavis-Damaceno, e o grupo de atores locais reunidos em torno da residência artística e leitura dramática do texto holandês “A Nação”, organizado pelo Núcleo dos Festivais Internacionais de Artes Cênicas do Brasil.





FESTIVAL EM FEVEREIRO

Publicidade





A realização do FILO em pleno verão causou surpresa, já que na maioria das edições o Festival ganhou as ruas no período de inverno. Mas rapidamente a programação pré-Carnaval conquistou a atenção do londrinense, que compareceu em peso às apresentações no Calçadão, na Concha Acústica e nas plateias do Cine Teatro Ouro Verde e na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL.





“O balanço desta edição é muito positivo. Creio que cumprimos os objetivos planejados do ponto de vista da programação artística, que propôs a aproximação do público com o Festival. Conseguimos dialogar com diversas camadas da nossa população, com espetáculos para todos os públicos”, destaca o coordenador artístico do FILO, Luiz Bertipaglia.

Publicidade





Outra novidade que marcou esta edição foi a parceria com a Usina Cultural na realização do FILO, e no propósito de transformar o cotidiano da cidade, acreditando na força dos trabalhadores da cultura e no seu poder transformador.





Para o coordenador geral do FILO e presidente da Usina Cultural, Alex Lima, além da etapa de dezembro, “foram incríveis e inacreditáveis 11 dias de uma programação diversificada, intensa e bem-sucedida”. E como um festival não se faz sozinho, ele ressalta: “Agradecemos aos técnicos, produtores, artistas, ao público – a todos que de alguma maneira se envolveram e contribuíram nessa realização. E ainda à Prefeitura de Londrina e Secretaria Municipal de Cultura, pelo patrocínio por meio do PROMIC, e a todos os nossos apoiadores”.

Publicidade





Alex Lima destaca a presença marcante do público. “Foi especial. Acredito que o Festival continua cumprindo seu papel artístico e social na vida cultural da cidade”, diz. “Enquanto realizadores dessa edição, vamos trabalhar cada vez mais para manter o legado de Nitis Jacon. Já estamos trabalhando para a etapa de junho, buscando recursos, novos patrocínios, para que o Festival retome seu formato original, com maior alcance e programação mais extensa, mantendo sempre sua importância e potência artística”, finaliza.

A próxima edição do FILO está prevista para o período entre 10 e 28 de junho de 2025.

Publicidade





(Com assessoria de imprensa)





SERVIÇO:

Festival Internacional de Londrina – FILO

Realização: Usina Cultural

Apoio: Casa de Cultura da Universidade Estadual de Londrina, Rádio UEL FM e Folha de Londrina

Patrocínio: Prefeitura de Londrina / Secretaria Municipal da Cultura / Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic)





Leia também: