Atores de 'Ainda Estou Aqui' viram fenômeno mundial no TikTok

O filme "Ainda Estou Aqui" se tornou um fenômeno tanto no Brasil quanto internacionalmente, acumulando indicações e prêmios em festivais de prestígio, como o Globo de Ouro. O sucesso não ficou restrito às telonas: no TikTok, o filme de Walter Salles gerou um grande engajamento, aumentando ainda mais a popularidade dos atores.





Protagonista do filme, Fernanda Torres se tornou uma das figuras centrais na divulgação do longa nacional, levando seu nome a um novo público na plataforma de vídeos rápidos.





Entre 6 de novembro e 6 de dezembro de 2024, Fernanda ganhou 71.298 novos seguidores. No mês seguinte, com sua vitória na categoria melhor atriz em filme de drama (Globo de Ouro), o número saltou para 94.466 seguidores, um crescimento de 32%. Além disso, as buscas por seu nome aumentaram 118 vezes entre os dias 5 e 7 de janeiro. No período do anúncio dos indicados ao Oscar, ela ainda conquistou mais 47.622 seguidores.





Enquanto isso, Selton Mello também viu seu público crescer de forma impressionante. De novembro a dezembro de 2024, o ator ganhou 16.951 novos seguidores, mas após a vitória de Fernanda, o crescimento explodiu: o número saltou 1.310%, atingindo 239.048 novos seguidores. Na semana da premiação, Selton acumulou 118.250 novos seguidores, refletindo a intensa campanha de divulgação e o entusiasmo dos fãs.





A interação também aumentou expressivamente. Fernanda registrou um crescimento de 44,38% no volume de comentários entre novembro e janeiro, enquanto Selton teve um impressionante salto de 449% no mesmo período.





#AINDAESTOUAQUI: SUCESSO IMPULSIONADO NO TIKTOK





O impacto do filme se refletiu também nas hashtags relacionadas, que cresceram nas buscas do TikTok. Na semana do anúncio dos indicados ao Oscar, a hashtag #AindaEstouAqui teve um aumento de 793% em publicações.





No mercado internacional, com a estreia do filme nos Estados Unidos, a #ImStillHere registrou um crescimento de 1.562% em postagens, refletindo o entusiasmo do público global com a produção brasileira.





