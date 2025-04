Londrina Futsal enfrenta Marechal Cândido Rondon pelo Campeonato Paranaense Feminino

Neste sábado (26), às 16h, no Ginásio de Esportes Pedro Dias, o Munhecão, em Ibiporã, o Londrina Futsal/Unopar jogará contra a equipe da AACC/Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon. Com entrada gratuita, a partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Paranaense Feminino Série Ouro.





Na primeira rodada do Paranaense, o time alviceleste enfrentou o Cianorte Futsal, no Ginásio Moringão. O confronto terminou empatado com o placar de 2 a 2. Os gols londrinenses foram marcados por Stephanie Busolli e Dani Barbosa. Na segunda rodada do campeonato, o Londrina foi até Telêmaco Borba enfrentar a equipe da casa, ADTB Futsal, e saiu derrotada pelo placar de 1 a 0.

O Londrina Futsal está na 6º colocação da competição estadual, com um ponto conquistado em dois jogos. A técnica da equipe, Jayne Borim, projetou as expectativas do time na atual edição. O clube já foi 15 vezes campeão do Paranaense adulto. “Com o mando de jogo, vamos tentar impor nosso ritmo para garantir mais uma vitória. Nosso objetivo é classificar para a fase final nas duas competições que estamos disputando (Paranaense e Liga Feminina). Seguimos melhorando a cada jogo e focadas nos dois torneios para alcançar nossas metas”, disse.





O Campeonato Paranaense Série Ouro Feminino é disputado por sete equipes em grupo único, com jogos em turno e returno, por pontos corridos. Na primeira fase cada equipe disputa 12 jogos. Avançam diretamente para a semifinal as duas equipes melhores posicionadas na etapa classificatória. Por sua vez, os times que ficarem entre 3º e 6º lugares estarão classificadas para as quartas-de-final. O time classificado em 7º lugar terá encerrado sua participação na Série Ouro 2025.





O Londrina Futsal Feminino conta com patrocínio da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), por meio do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos) e do Ministério do Esporte do Governo Federal.