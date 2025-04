Para manter liderança, Londrina EC recebe o Maringá no VGD

O Londrina recebe o Maringá neste sábado (26), às 17h, no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), visando manter a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. As equipes se enfrentam pela 3ª rodada e terão pela primeira vez um embate em âmbito nacional. Neste ano, as equipes se enfrentaram pelo Campeonato Paranaense e o Dogão venceu por 3 a 2 no estádio do Café.





O LEC chega para o duelo deste sábado como líder da Série C após conquistar duas vitórias nos dois primeiros jogos. O time comandado pelo técnico Claudinei Oliveira venceu o Ypiranga, por 3 a 1, no VGD, e o Floresta, por 2 a 0, em Horizonte (CE). Já o Maringá é o vice-líder com os mesmos seis pontos, mas com saldo pior. O time da Cidade Canção venceu o Guarani, em Campinas, por 3 a 2, e o São Bernardo, por 1 a 0, no Willie Davids.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para o duelo, o Londrina deve ter apenas um desfalque. O centroavante Pablo, que não atuou contra o Floresta por conta de uma lesão no tornozelo, deve seguir fora. Com isso, Edson Cariús será mantido no ataque ao lado de Henrique e Iago Teles.





“Via muito o Cariús como um centroavante de área e me surpreendeu positivamente o dia a dia dele. Está competindo muito, correu quase 11 km no jogo (contra o Floresta). Um centroavante correr tudo isso é muito difícil. Me surpreende pelo tanto que ele está competindo: a pegada, a disposição, a qualidade. O que ele pode fazer em termos de gols a gente já sabe, vai fazer gols, vai nos ajudar bastante”, elogiou Claudinei Oliveira ao falar sobre Cariús, que foi titular na vitória do último domingo (20) sobre o Floresta.





“O Pablo sofreu com esse problema no tornozelo no ano passado, machucou sozinho no treinamento, foi para o primeiro jogo, mas sentiu de novo. O que dá tranquilidade para a gente é saber que, com o Cariús no time, não precisa acelerar o retorno do Pablo, que só vai voltar quando estiver bem. Temos o Kaique também, que fez gols no Estadual. O elenco está mais completo que o do ano passado”, seguiu o comandante do Tubarão.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.