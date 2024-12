Londrina ganha mais uma horta comunitária do projeto Cultivar Energia

A terceira horta comunitária do Programa Cultivar Energia já está em pleno funcionamento. Localizada no Parigot de Souza III, zona norte de Londrina, a horta foi inaugurada nesta terça-feira (17) em cerimônia que contou com a presença do vice-prefeito João Mendonça e do secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Régis Choucino.





Nesta primeira etapa, três famílias estão cultivando a área de 750m², mas expectativa é que mais famílias se juntem ao grupo. “O trabalho, em parceria com a prefeitura, tem ajudado a trazer sustentabilidade ao nosso processo de manutenção de linhas, atrelando isso ao auxílio às famílias que entram para o programa”, afirmou Santos, gerente da Copel.





Para o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, as hortas comunitárias representam muito mais do que o cultivo de hortaliças. “Elas são sementes de transformação social. Promovem educação ambiental, melhoram a qualidade de vida e incentivam práticas sustentáveis, mostrando que é possível integrar a cidade e a natureza de forma harmoniosa”, avaliou Choucino.

Nesta parceria, através do programa, o Município fornece assistência técnica para a agricultura urbana, enquanto a Copel se encarrega de ceder o uso da faixa, realizar a limpeza do local, instalar cercas e fornecer orientação contínua sobre a segurança no uso do espaço. Na horta do Parigot de Souza III as famílias já estão cultivando 10 tipos de verduras e legumes, entre elas alface, tomate, brócolis e pimenta.





Essa foi a 24° horta inaugurada no estado, somando aos quase 120 mil metros quadrados reservados pela Copel Geração e Transmissão e Copel Distribuição para o plantio de hortaliças. O novo espaço em Londrina se junta às mais de 100 hortas comunitárias e escolares, do Programa Municipal AgriUrbana (Agricultura Urbana e Periurbana).