Lista de falecimentos dos dias 18 e 19 de dezembro de 2024 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta quinta-feira (18).







CONCEICAO FROIS DE CARVALHO - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/12/2024

Data e Horário do Velório: 19/12/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/12/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO

AMILTON JOSE VIEIRA MARTINS - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/12/2024

Data e Horário do Velório: 19/12/2024 - 08:00

Local do Velório: IGREJA - R. CONSTANTINO PASCOAL, 125 HEIMTAL

Data e Horário do Sepultamento: 19/12/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





CELIA RODRIGUES OLIVEIRA - 43 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/12/2024

Data e Horário do Velório: 18/12/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/12/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





CELIO DE SIQUEIRA - 45 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 18/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CONCEIÇÃO RONHA DAMASCENO - 87 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 18/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ALVORADA DO SUL-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





DORIVAL BONGIOVANI - 74 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 18/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ILDA FERREIRA GOMES - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/12/2024

Data e Horário do Velório: 19/12/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/12/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





IRACI MARIA CHAVES - 79 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 18/12/2024

Data e Horário do Velório: 18/12/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/12/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





IRACY SANCHES NALDI - 85 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 18/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SERTANOPOLIS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





IVANIR DE MENEZES DA SILVA - 63 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 18/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JANAIA LOURDES SACARAMAL ZANZOVO - 88 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 18/12/2024

Data e Horário do Velório: 18/12/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/12/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





LAERCIO MINUCCI - 80 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 18/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LUCIANA FERREIRA DIAS - 47 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/12/2024

Data e Horário do Velório: 18/12/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 18/12/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





SAMIA ABIB SAHIAO - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAR COM DESPEDIDA NO CEMITERIO - JAÚ -SP

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL- ANA ROSA DE PAULA

Situação:





VILMA LEITE DA SILVA - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/12/2024

Data e Horário do Velório: 18/12/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/12/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





WANDERLEI ALVES - 82 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 18/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: