Londrina gerou 68 toneladas de lixo domiciliar no primeiro semestre

Londrina gerou 68,1 toneladas de lixo domiciliar no primeiro semestre de 2025, entre 1º de janeiro e 30 de junho. A quantidade é maior que a registrada no mesmo período do ano passado, de 66,4 toneladas.





Os dados são da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), que faz a gestão da coleta manual e mecanizada dos resíduos domiciliares orgânicos e rejeitos (coleta domiciliar) em todo o Município, incluindo a área urbana, distritos, patrimônios e vilas rurais.

De acordo com a companhia, o aumento deste ano pode significar que mais resíduos recicláveis estão sendo misturados aos rejeitos sólidos.

A coleta é feita desde 2022 pela Sistemma Assessoria e Construções Ltda., de Goiânia (GO), que utiliza 19 caminhões compactadores para executar a operação. Todos os materiais são encaminhados à CTR (Central de Tratamento de Resíduos), que fica a 30 quilômetros do centro da cidade, no distrito de Maravilha, na zona sul.





Segundo o diretor de Operações da companhia, Fernando Porfírio, estima-se que 37% do lixo encaminhado à CTR poderia ser reciclado e outros 30% poderiam ser transformados em compostagem.

Já o gerente de Limpeza Urbana da CMTU, Ivan Luís Saloio, reforça a tese de que o aumento registrado neste semestre pode ter relação com a maior quantidade de resíduos recicláveis que é misturada aos rejeitos comuns. “Se as pessoas reforçarem a separação de resíduos, certamente teremos uma queda na coleta de rejeitos. Com um pouquinho mais de atenção na separação seletiva, vai cair o peso coletado dos resíduos domiciliares”, afirmou.





Ao longo de todo o ano passado, foram recolhidas 134,49 toneladas de lixo – uma média de 11,2 toneladas por mês. O custo para a CMTU ficou em R$ 25,6 milhões – uma média de R$ 2,1 milhões por mês.

