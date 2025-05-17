Londrina: Governo do Paraná inaugura escritório de inovação na sede do IDR-PR

A Seia (Secretaria Estadual da Inovação e Inteligência Artificial) e a Fundação Araucária inauguraram, nesta sexta-feira (16), um escritório regional em Londrina. O espaço destinado à inovação funciona em uma sala dentro da sede do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) e é a primeira unidade fora da capital.





“É um espaço para atender, conversar, ter reuniões, um espaço interativo para atender as universidades e todas as pessoas que nos procuram”, disse a assessora de Relações Institucionais e Inovação da Fundação Araucária, Cristianne Cordeiro Nascimento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Como a fundação e a Seia têm uma convergência nas suas ações nas áreas de ciência e tecnologia e inovação, a união dos dois órgãos em um escritório regional seguiu um caminho natural. A sala onde irá funcionar o escritório foi cedida pelo IDR-PR, localizado na rodovia Celso Garcia Cid.





O secretário estadual de Inovação e IA, Alex Canziani, ressaltou que a inauguração do escritório é parte de um projeto maior que congrega várias ações voltadas à ciência e à tecnologia no município.

Publicidade





Canziani destacou o lançamento da pedra fundamental do Parque Tecnológico da UEL (Universidade Estadual de Londrina), que acontece neste sábado (17).





A UEL será a primeira instituição de ensino superior estadual do Paraná a ter um parque tecnológico em seu campus. O projeto tem investimento total previsto de R$ 50 milhões, fruto de uma parceria entre a Seia, a Seti (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) e a Fundação Araucária. O projeto tem o apoio também da construtora A.Yoshii, que doou o projeto arquitetônico e mais R$ 12 milhões para a construção da estrutura.

Publicidade





“Temos recursos para a UEL e outras áreas em que estamos trabalhando, como o ecossistema de inovação. Já viabilizamos recursos para fazer uma segunda edição do FILL (Festival Internacional de Inovação de Londrina)”, disse Canziani.





O objetivo da Seia, disse o secretário, é fortalecer cada vez mais o ecossistema de inovação da cidade, reforçando o foco na IA. “Queremos fazer do Paraná uma referência nacional e internacional em IA e, no Estado, fazer com que Londrina seja a cidade da IA, mesmo porque temos essa ação prevista no Masterplan.”

Publicidade





O Paraná dispõe de cerca de R$ 800 milhões em recursos para a ciência e a tecnologia para serem investidos em projetos importantes e que tenham impacto positivo no desenvolvimento do Estado.





“Londrina é uma cidade que tem o empreendedorismo e a inovação no seu DNA. Achamos importante, enquanto governo do Estado ter um escritório regional para entender e estar dentro desse território, para ter essa compreensão de que é importante a gente investir, importante trabalhar com as pessoas e fazer as conexões”, disse Cordeiro.





Leia também: