Londrina: Ipem fiscaliza envasadoras e revendedoras de gás GLP

Em uma fiscalização realizada na manhã desta segunda-feira (24), em uma revendedora de gás em Londrina, o Ipem/Inmetro (Instituto de Pesos e Medidas) do Paraná, identificou botijões de gás GLP sem a tara, que é o peso do vasilhame vazio. A ação faz parte de uma operação iniciada neste mês para verificação da regularidade dos produtos que chegam até o consumidor.





Pela irregularidade encontrada, a envasadora responsável deverá ser responsabilizada.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Até o momento, os fiscais do Ipem estiveram em duas envasadoras, no Pool de Combustíveis, e em 15 distribuidoras. Em cada local, são analisadas entre cinco e 20 amostras do produto. São feitas pesagens, a checagem das informações obrigatórias e as condições de segurança. Em 333 produtos verificados, nenhum foi reprovado. A maioria deles são botijões de 13 quilos, para uso doméstico.





“Foi uma grata supresa. Não encontramos nenhum erro ao consumidor. Nenhum botijão com peso menor”, disse o gerente regional do Ipem/Inmetro, Marcelo Trautwein.

Publicidade





A falta da placa com a informação do peso do botijão vazio, como observado em uma das distribuidoras fiscalizadas nesta segunda-feira, não configura erro ao consumidor, segundo o gerente regional. “A gente apreende o botijão, interdita e devolve para a envasadora, que vai ser multada. Mas não é erro contra o consumidor”, explicou. Sempre, a responsabilidade é de quem fabrica ou envasa o produto.”





As amostragens estão sendo feitas em empresas revendedoras de todas as regiões da cidade, além das envasadoras, que distribuem o produto para Londrina e região.