Londrina: julho é o último mês para renegociar débitos através do Profis 2024

Conduzido pela Prefeitura de Londrina, o Profis (Programa de Regularização Fiscal) entra em seu terceiro mês de vigência na edição 2024. No cronograma deste ano, julho será o último mês a conceder desconto integral, ou seja, de 100%, nos valores dos juros e da multa referentes aos débitos municipais renegociados à vista. O prazo para adesão com essa garantia vai até o dia 31, sendo esta mais uma oportunidade que os contribuintes têm para solucionar dívidas de impostos, taxas e multas, incluindo IPTU, ISS, ITBI, autos de infração e outras.





O Profis também disponibiliza outras condições facilitadas de pagamento para quem preferir parcelar o montante financeiro, além do desconto máximo para quem renegociar os valores devidos em parcela única. Há desconto de 90% em juros e na multa quando a opção é o parcelamento em até 6 vezes, com o último vencimento em dezembro de 2024. E também é possível dividir o total entre 7 e 18 parcelas, o que garante 60% de desconto. Outra forma de aderir é parcelar em até 60 vezes a dívida, porém sem direito a descontos.

Já no mês de agosto as condições de pagamento são alteradas na tabela do programa, como já é previsto na evolução mês a mês. Assim, o maior desconto nos pagamentos à vista passará a ser de 90%, enquanto para as negociações parceladas os mesmos irão variar entre 50% e 80%, a depender do formato escolhido.





A diretora de Arrecadação da Secretaria Municipal de Fazenda, Wanda Kono, reforçou o convite ao público para adesão ao Profis 2024, com formas exclusivas de pagamento. Ela também informou que a Prefeitura está enviando novamente cartas-convite com data de vencimento para 31 de julho. “A adesão pela carta é uma ótima opção, pois o pagamento garante de uma só vez a participação no programa e a quitação do boleto em anexo. Enfatizamos que a negociação administrativa é a opção mais econômica para o contribuinte, pois não incorre em custos adicionais como custas judiciais, honorários ou as taxas de cartório”, comentou.

Kono informou que, em breve, serão anunciadas novas edições do plantão de atendimento presencial, que facilita a vida de quem não consegue agendar durante a semana ou fazer os procedimentos pela internet.





De acordo com balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Fazenda, nesta terça-feira (2), a Prefeitura de Londrina obteve R$ 48.736.699,69 em valores negociados até agora pelo Profis. Deste total, R$ 15.130.371,36 foram arrecadados. O número total de adesões é de 13.172.

Profis Online





Disponível para acesso 24 horas por dia, o sistema virtual Profis Online é uma forma rápida e prática para aderir ao programa. O site reúne todas as informações necessárias para realizar o procedimento e é possível emitir a segunda via do boleto. No formato Simplificado a página pede número da Inscrição Imobiliária e o CPF do proprietário e titular. A negociação é aberta para débitos inscritos em dívida ativa e retroativos até 2022.

Outra maneira fácil é utilizar a conta gov.br do Governo Federal, plataforma por meio da qual o munícipe consegue incluir suas informações cadastrais e utilizar o Profis 2024 para negociar débitos municipais de qualquer ano, inscritos em dívida ativa.





Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3372-4424, da Secretaria Municipal de Fazenda.

Atendimento presencial





Na sede administrativa da Prefeitura, a Praça de Atendimento da Fazenda oferece todo o suporte para quem deseja aderir ao Profis ou precisa solucionar outras pendências financeiras junto ao Município. Os atendimentos ocorrem mediante agendamento prévio eletrônico .





Este espaço fica localizado no saguão principal do prédio, situado no Centro Cívico, na avenida Duque de Caxias, 635. O horário regular de atendimento é das 9h às 18h.





