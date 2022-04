Londrina lança editais do Promic 2022 com R$ 4,834 milhões em recursos

Londrina lança nesta quinta-feira (28) os editais de 2022 do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura). Este ano, segundo a prefeitura, por meio da SMC (Secretaria Municipal de Cultura), serão disponibilizados R$ 4,834 milhões em recursos, distribuídos em cinco editais, beneficiando 95 projetos que vão movimentar a vida cultural do município.

Os cinco chamamentos serão publicados sequencialmente no portal da Prefeitura, na página da Secretaria Municipal de Cultura, e no Jornal Oficial do Município.



O primeiro, voltado para as Oficinas de Criação Cultural da Fábrica – Rede Popular de Cultura, está com a divulgação prevista para esta quinta, às 18h. E na sexta-feira (29), iniciam as inscrições, com investimentos na ordem de R$ 800 mil. Esses recursos vão contemplar em torno de 30 projetos, voltados prioritariamente para oficinas em linguagens culturais diversas nas comunidades.





Na segunda-feira (2), é a vez das inscrições para projetos do segundo edital, o de Programas Estruturantes, com orçamento disponibilizado de R$710 mil. O grande diferencial deste edital é a linha destinada às festas rurais, com R$300 mil para serem destinados a até seis festas, retomando a antiga tradição de confraternizações nos distritos rurais.





Os Programas Estruturantes são uma das principais novidades do Promic em 2022. “Neste modelo, teremos uma melhor distribuição dos projetos socioculturais, integrados a uma agenda de atividades e divulgação que levará a cultura a se aproximar cada vez mais da comunidade”, disse o coordenador do programa Fábrica de Cultura, Valdir Grandini.

Para a diretora de Incentivo à Cultura da SMC, Sonia Regina Aparecido, é importante destacar que, neste ano, o formato de inscrições dos projetos também vai sofrer mudanças, para melhor.





Os editais do Promic 2022 estiveram sob consulta pública até o dia 25 de abril, acatando sugestões da comunidade cultural. Outros três editais serão lançados ainda na próxima semana, para projetos Estratégicos, Vilas Culturais e Bolsas de Criação e Circulação.





As Bolsas de Criação e Circulação abarcam as linhas de criação artística, circulação de processos artísticos, formação de agentes singulares, estímulo aos blocos carnavalescos e, outra novidade do Promic 2022, projetos voltados à Economia Criativa. Este ano, o Comitê Municipal de Economia Criativa está sob coordenação da Secretaria Municipal de Cultura. Para o Edital das Bolsas de Criação, o valor total destinado é de R$1,020 milhão.





No Edital de Projetos Estratégicos, estão as linhas para festivais, projetos estratégicos livres e ações formativas, somando um valor destinado de R$ 1,080 milhão. Para as Vilas Culturais, o edital tem valor destinado de R$750 mil, visando o patrocínio de cinco das nove vilas culturais pelo período de dois anos. As outras quatro Vilas Culturais já estão recebendo patrocínio do edital de 2021.





A partir da publicação de cada edital abre-se o prazo de 30 dias para a inscrição de projetos, que terão cerca de outros 30 dias para serem avaliados pelas comissões de análise de projetos. Os resultados dos projetos culturais selecionados devem ser anunciados a partir do final do mês de junho. A execução dos projetos ganha prazo de execução até o segundo semestre de 2023.