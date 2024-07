Londrina Liquida 2024: campanha da Acil promete movimentar o comércio a partir desta quinta

A promoção Londrina Liquida 2024 será realizada nesta quinta-feira (4), sexta (5) e sábado (6). A campanha, promovida pela Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) desde 2008, tem como objetivo estimular as vendas no comércio e oferecer descontos atrativos para o consumidor.







Neste ano, o segundo dia da campanha coincide com o quinto dia útil do mês, o que pode ser um incentivo para os londrinenses irem às compras no fim de semana. O presidente da Acil, Angelo Pamplona, destaca a importância da campanha para aquecer o comércio em julho. “A Londrina Liquida acontece em um mês sem datas comemorativas e é uma oportunidade para o lojista aumentar as suas vendas, girar o estoque de produtos e oferecer preços atrativos para o consumidor. A campanha também é uma oportunidade para atrair novos clientes e trabalhar a fidelização”, ressaltou.

A Londrina Liquida é destinada a todos os lojistas, associados e não associados, e a expectativa é de que as promoções se espalhem por todas as regiões para atrair, inclusive, consumidores de outras cidades. Os descontos ofertados são definidos pelo próprio estabelecimento e, de acordo com a lei municipal do horário do comércio, as lojas de rua têm permissão para funcionar das 7hs às 22hs. Dentro dessa possibilidade, cada loja define o horário que considera mais conveniente. Neste ano, além do comércio de rua, também participam os shoppings Com-Tour, Boulevard e Royal Plaza.





No sábado (6), os consumidores que passarem pelo Calçadão de Londrina, no período da manhã, poderão acompanhar o desfile da Banda Marcial Marcelino Champagnat, a partir das 10h30. A apresentação terá início na Praça Jorge Danielides e seguirá até o Teatro Ouro Verde.





Para apoiar os comerciantes na divulgação de ofertas durante a Londrina Liquida, a Acil está disponibilizando um grupo no WhatsApp e um kit digital com materiais personalizáveis. O acesso a ambos pode ser feito pelo link https://bit.ly/3r98VFA . O grupo é destinado a consumidores que desejam acompanhar as ofertas e a lojistas interessados em divulgar suas promoções. (Com informações da Acil)