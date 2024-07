PRF apreende carga de cigarros eletrônicos e galões de azeite em Tamboara

Ex-namorado é indiciado como mandante de ataque com soda cáustica a jovem de Jacarezinho

O ex-namorado da jovem que sofreu ataque com soda cáustica em Jacarezinho foi indiciado pelo MPPR (Ministério Público do Paraná), nesta quarta-feira (3), como mandante do crime. O atentado foi praticado em 22 de maio.