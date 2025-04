Londrina: obras inicia análise de segurança das barragens do Lago Igapó

A empresa contratada pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação iniciou, na última sexta-feira (25), o Plano de Segurança de Barragens do Sistema Igapó. As condições de todas as represas vão passar por uma verificação geral, desde o Parque Arthur Thomas até o Lago 4, para que a estrutura física e saúde das comportas, escotilhas e vertedouros sejam analisadas, além do assoreamento nos corpos d’água.





A etapa de batimetria no Igapó 1, que comporta a Barragem principal, na Rua da Canoagem, foi realizada na tarde desta segunda-feira (28). Um pequeno barco guiado por controle remoto, chamado de ecobatímetro, percorreu o lago para fazer a leitura da profundidade e volume de água em litros. Segundo o secretário de Obras, Otavio Gomes, a cada metro o equipamento dispara uma espécie de “raio ultrassônico”, que também permite calcular a quantidade de lama e resíduos grandes.

Será possível “entender o que está submerso no lago e identificar possíveis objetos de grande escala, para entendermos de fato se o assoreamento é apenas de restos de terra, construção civil e outras coisas mais granulométricas que vêm com as chuvas, ou se de fato nós temos rejeitos, talvez até peças de carros, mobílias que foram jogadas ao longo do tempo”, explicou secretário.





O estudo é necessário por conta da turbidez da água e deve durar entre sete e 10 dias. Contratada pelo valor de R$ 219.800,00, a BSG Consultoria tem 120 dias, até o fim de agosto, para entregar os laudos à Obras. Os relatórios vão embasar o volume adequado de desassoreamento “no momento oportuno que nós formos fazer esse trabalho”, além do estudo da área real do lago, para que o plano de regular o nível com uma comporta seja concretizado.