Londrina oficializa renovação de contrato com cooperativas de reciclagem

Foi publicada no Diário Oficial do Município, da última terça-feira (2), a renovação do contrato da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) com as sete cooperativas que prestam serviço de coleta de material reciclado em Londrina.





A FOLHA mostrou no final de abril que os representantes das entidades estavam insatisfeitos pela continuidade do trabalho sem que o novo vínculo – que venceu em 15 de abril – estivesse oficializado.

Publicidade

Publicidade





Assim como havia garantido à reportagem, a companhia fez o contrato com data retroativa, ou seja, a partir de 14 de abril. Existia temor entre os cooperados que enfrentar o mesmo problema do ano passado, quando teriam atuado por cerca de duas semanas enquanto o novo acordo não era assinado e acabaram não recebendo. Duas cooperativas chegaram a entrar na Justiça contra a CMTU para cobrar os valores.





O vínculo de agora tem duração de seis meses, quando deve continuar o debate sobre o formato do próximo contrato, que terá maior período, que vem sendo alvo de “queda de braço” entre o poder público londrinense, cooperativas e o MP-PR (Ministério Público do Paraná).







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: