Cooperativas reclamam que estão coletando reciclagem sem contrato formal

As cooperativas que coletam material reciclável em Londrina reclamam que estão trabalhando há cerca de dez dias sem um contrato formal com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).





O vínculo de cinco anos entre as sete entidades e o município venceu em outubro do ano passado, quando houve uma renovação – por meio de um novo contrato – por mais seis meses, período que chegou ao fim no dia 15 de abril.

“Estamos sem contrato e sem previsão (do novo). O mês está acabando e a informação que temos é que já fizeram o empenho desse mês para pagar as cooperativas apenas o tempo do contrato, ou seja, os primeiros 15 dias deste mês e não essas semanas que estamos trabalhando sem contrato”, afirmou Francisco Bitencourt, presidente da Ecorecin, que tem 22 cooperados e é responsável por 25 mil domicílios, a maior parte na área central.





A CMTU garantiu que as cooperativas já aceitaram uma renovação por mais seis meses e que faltam apenas questões burocráticas para assinar o novo vínculo. A companhia ainda informou que o acordo vai contemplar o pagamento dos dias em que o serviço foi prestado sem o contrato formal.





