Londrina organiza distribuição de refeições para pessoas em vulnerabilidade

A Prefeitura de Londrina montou um GT (grupo de trabalho) com as entidades do município que fazem distribuição de refeições para pessoas em vulnerabilidade, incluindo aquelas que estão em situação de rua. Com objetivo de organizar a distribuição dos alimentos, a fim de proporcionar mais segurança alimentar e dignidade a estas pessoas.





Na última terça-feira (11), o grupo de trabalho foi montado em reunião realizada da sede da SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), com a secretária Marisol Chiesa, que além da Secretaria de Assistência Social, acumula as pastas de Política para as Mulheres e Idoso, e representantes destas instituições. “Foi uma reunião muito produtiva, nós formamos o GT de trabalho para estar trazendo todas as soluções e a descentralização da distribuição desses alimentos”, informou a secretária.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Conforme Chiesa, agora a Prefeitura e entidades vão definir os locais de entrega destas refeições. “Isso é necessário porque, sanitariamente, não é correto distribuir alimentos na rua, onde tem muita sujidade. Por isso, vamos determinar os locais adequados para que essas pessoas possam receber esse alimento, sentar, comer, lavar suas mãos, ou seja, ter dignidade”, disse.





Após a definição dos locais, a SMAS vai divulgar os pontos de distribuição e horários através das redes sociais e Blog da Prefeitura. Esta é a segunda reunião realizada com as instituições, sendo que primeira contou com a presença do prefeito Tiago Amaral (PSD). O próximo encontro está programado para acontecer em 20 dias.





Leia também: