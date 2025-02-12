CMTU amplia número de linhas do transporte coletivo em Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) ampliou o número de linhas no transporte coletivo público de Londrina, além de alterações em horários e itinerário dos ônibus. As mudanças começam a valer a partir de domingo (16) e segunda-feira (17).





O gerente Operacional de Transporte da CMTU, Moacir Morais, explica que as mudanças de linhas e itinerários foram identificadas através de pesquisas e levantamentos feitos pelos agentes da Companhia.

“Fazemos pesquisas diárias sobre o funcionamento do sistema para encontrarmos as melhores soluções. Os dados e informações também foram muito importantes para que possamos melhorar e aumentar o atendimento, garantindo o retorno do investimento da própria população”, apontou.





A nova linha criada é a 114 (Jardim Maíra), que vai atender a nova sede da Viação Garcia, que começa a operar na próxima semana na Zona Leste da cidade. Serão 27 viagens diárias. Além disso, outras 10 linhas vão sofrer alterações de ampliação de horários e dias de atendimento, além de ajustes no itinerário.

A linha 121 (Três Figueiras) vai atender o Parque Industrial Buena Vista. Para não prejudicar os atuais usuários, mais um veículo foi incluído na linha, o que vai representar sete viagens diárias a mais em comparação com a realidade atual.



