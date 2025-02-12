CMTU amplia número de linhas do transporte coletivo em Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) ampliou o número de linhas no transporte coletivo público de Londrina, além de alterações em horários e itinerário dos ônibus. As mudanças começam a valer a partir de domingo (16) e segunda-feira (17).
O gerente Operacional de Transporte da CMTU, Moacir Morais, explica que as mudanças de linhas e itinerários foram identificadas através de pesquisas e levantamentos feitos pelos agentes da Companhia.
“Fazemos pesquisas diárias sobre o funcionamento do sistema para encontrarmos as melhores soluções. Os dados e informações também foram muito importantes para que possamos melhorar e aumentar o atendimento, garantindo o retorno do investimento da própria população”, apontou.
A nova linha criada é a 114 (Jardim Maíra), que vai atender a nova sede da Viação Garcia, que começa a operar na próxima semana na Zona Leste da cidade. Serão 27 viagens diárias. Além disso, outras 10 linhas vão sofrer alterações de ampliação de horários e dias de atendimento, além de ajustes no itinerário.
A linha 121 (Três Figueiras) vai atender o Parque Industrial Buena Vista. Para não prejudicar os atuais usuários, mais um veículo foi incluído na linha, o que vai representar sete viagens diárias a mais em comparação com a realidade atual.
A linha 423 (São Jorge) passará a atender também o Residencial Jequitibá, na Zona Norte. Já as linhas 112 (Alexandre Urbanas) e 113 (Pioneiros) passam a ter uma frequência maior aos domingos. O intervalo que era a cada uma hora vai cair para 37 minutos.
A linha 803 (Terminal Vivi Xavier/Estação Catuaí) terá mais horários durante os dias úteis, inclusive no período da noite e também sábado e domingo. Aos domingos, a linha irá atender, também, o Terminal Oeste.
Na Zona Sul, a linha 210 (União da Vitória) ganhará agilidade no percurso. Aos sábados, após sair do Terminal Central, o ônibus não passará mais pelo Terminal Acapulco e irá direto para o bairro. Em contrapartida, a linha 601 (Parador) passará a atender o Terminal Acapulco como nos dias úteis.
A linha 907 (Acapulco/Gleba Palhano), aos sábados, passará a circular durante todo o dia até às 19h. A linha 904 (Teminal Vivi Xavier/Acapulco) vai sofrer ajustes na tabela de horário para evitar atrasos e o tempo de espera, no período entre pico, passará de 32 minutos para 28 minutos.
A linha 804 (Terminal Oeste/Gleba Palhano) atenderá a partir de agora os usuários também aos sábados. A linha 913 (Robert Koch/Gleba Palhano), que atualmente circula somente nos horários de pico, passará a circular o dia todo, inclusive aos sábados.