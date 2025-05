Londrina: Orquestra Sinfônica da UEL apresenta “Pedro e o Lobo" neste domingo

A Osuel (Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina) apresenta neste domingo (25), às 11h, no Teatro Ouro Verde, a fábula musical “Pedro e o Lobo”, do compositor russo Sergei Prokofiev, obra que se tornou um clássico da música ganhando inúmeras adaptações. O concerto marca início da Série Contos, dedicada especialmente ao público infanto-juvenil.





A peça “Pedro e o Lobo” foi criada com o objetivo pedagógico de apresentar às crianças os instrumentos da orquestra. Cada personagem da história é representado por um instrumento e um tema musical específico, permitindo que o público, especialmente o mais jovem, conheça de forma lúdica e envolvente os sons e timbres do universo orquestral.

Composta em 1936, a pedido do Teatro Infantil de Moscou, a obra continua encantando crianças e adultos ao redor do mundo com sua combinação de música, narrativa e imaginação. O concerto é uma excelente forma de apresentar às crianças e jovens a música de concerto de maneira acessível, educativa e emocionante. É uma oportunidade para que toda a família mergulhe nesse universo de forma interativa e divertida.





REGÊNCIA E NARRAÇÃO

A regência será do maestro Rossini Parucci e terá a narração de Edinho Moreno, artista em residência da OSUEL e um dos profissionais de voz mais respeitados do país. Conhecido por seu trabalho no canal Star Channel (Grupo Disney), Edinho dará vida à história com sua voz envolvente e expressiva, conduzindo o público a esta incrível jornada musical. (Com assessoria)





SERVIÇO

Concerto da OSUEL – Série Contos – “Pedro e o Lobo”

Quando: domingo (25)

Onde: Teatro Ouro Verde

Horário: 11h

Ingressos: osuel.pagtickets.com.br





