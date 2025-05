Tradicional Festa Junina de Ibiporã anuncia programação com gastronomia e shows

Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) já se prepara para viver mais uma edição de um dos eventos mais tradicionais do interior do Paraná. De 7 a 15 de junho, a prefeitura promove a 47ª Festa Junina Municipal, na Praça Pio XII. Com o tema “Ibiporã + Junina”, a festa é reconhecida no calendário oficial de eventos do estado e promete atrair milhares de visitantes em uma programação que une cultura, gastronomia, solidariedade e grandes shows.





O palco principal da festa contará com atrações de destaque no cenário sertanejo e do agronejo, como Antony e Gabriel, Duda Bertelli, Loubet e a dupla Brenno e Matheus, conhecida pelo hit “Descer pra BC”. Os shows têm início às 20h30, e a programação contempla também talentos locais e regionais, garantindo diversidade e valorização da cultura popular.

Na parte gastronômica, a festa contará com uma ampla praça de alimentação, composta por entidades locais que oferecerão opções exclusivas, além de foodtrucks que estarão abertos de segunda a sábado, a partir das 19h, e aos domingos o dia todo. Ainda na gastronomia, o destaque é para os almoços de domingo, que, a partir das 12h, proporcionarão uma experiência completa para toda a família.





O prefeito José Maria Ferreira reforça o convite à população e destaca a importância da festa como um espaço de convivência e valorização da identidade local.

“Este ano, o tema ‘Ibiporã + Junina’ reforça nosso orgulho em sermos uma cidade que valoriza suas raízes e que cuida das pessoas. Convido toda a população e visitantes a participarem dessa festa linda, pensada com muito carinho para ser um momento de encontro, alegria e união para todas as famílias.”





Diversão e solidariedade

A participação de entidades civis, sociais e religiosas de Ibiporã no comando das barracas gastronômicas é uma tradição da Festa Junina Municipal. Desta forma, além de resgatar o folclore junino, o evento desenvolve o espírito comunitário, proporcionando maior integração entre as diversas organizações do município. E a maior parte de toda a renda obtida com a festa fica com elas, para poderem desenvolver seus projetos sociais.





As 15 entidades da cidade com barracas de comida típica nesta 47ª edição da festa serão: Acei, Aceibi, APAE, APMIF, Centro do Artesanato, Fazenda da Esperança, Femel – Fraternidade Espírita Mensageiros da Luz, Ibiporã Futsal/Ibiporã Vôlei Avib, Hospital Cristo Rei, Motor Clube de Ibiporã, Paróquia São Rafael, PIME, Rotary Club Ibiporã, Rotary Club Terra Bonita e Vicentinos (Paróquia Santo Alberico).

O cronograma da festa inclui ainda apresentações de quadrilha dos alunos das escolas e CMEIs municipais, interações dos alunos da divisão de teatro do Centro de Formação em Arte e Cultura com o público, mascote da festa, show de brindes dos patrocinadores, barraca de fotos, pau de sebo, roleta caipira com brindes, dentre outras atrações. Tudo isso em meio a uma decoração temática que transmite o verdadeiro espírito junino.





“Nossas expectativas são as melhores. Além de recreativa, nossa festa tem a preocupação do cuidado com as pessoas. A grade de atrações contempla artistas de renome nacional, mas também conta com o prestígio de artistas locais. As barracas são administradas por entidades que ao longo do ano realizam um trabalho muito sério e bonito para cuidar dos nossos ibiporaenses. Mais uma vez não mediremos esforços para que o público encontre uma programação diferenciada, bela decoração, boas opções gastronômicas, ambiente seguro, tranquilo e acolhedor”, ressalta a secretária de Cultura e Turismo, Luciana Masson.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO





DIA DO SHOW ATRAÇÃO

07/06 (sábado)

20h30 ANTONY E GABRIEL

08/06 (domingo)

a partir das 11h





20h30 CARLINHOS MIRANDA e banda

(no horário do almoço)





LUIZ CLAUDIO E GIULIANO

10/06 (terça)

20h30 FELIPE E MURILLO





11/06 (quarta)

20h30 DUDA BERTELLI





12/06 (quinta)





20h30

DIONE & MATHEUS

13/06 (sexta)

20h30

LOUBET





14/06 (sábado)

20h30 JOÃO PEDRO E CRISTIANO





15/06 (domingo)





almoço





FER

15/06 (domingo)





20h30

ENCERRAMENTO E SHOW COM BRENNO E MATHEUS