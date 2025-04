Londrina perde R$ 600 mil após demora para aprovar projeto

O município de Londrina perdeu R$ 600 mil oriundos de um convênio firmado com o governo federal na gestão do ex-prefeito Marcelo Belinati (PP) para a implantação do Centro de Referência da Igualdade Racial. O projeto de lei que apenas buscava incluir esse recurso no Orçamento de 2025 tramitava em urgência desde 10 de abril, mas saiu de pauta em três oportunidades. Entre os vereadores, a avaliação é que o Executivo falhou em esclarecer dúvidas durante a tramitação da matéria e faltou articulação política com a Casa.





Uma servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social foi à CML (Câmara Municipal de Londrina) nesta terça-feira (29), quando o PL finalmente foi votado e aprovado, e destacou que o prazo para a contrapartida do município terminou na segunda (28). Ainda assim, defendeu que ter a previsão orçamentária é importante para angariar novos recursos.

O projeto deveria ter sido votado em primeiro turno no dia 15, mas o líder do governo, vereador Marcelo Oguido (PL), pediu a retirada de pauta por uma sessão; nos dias 17 e 24, em que o líder estava afastado por motivos médicos, o plenário decidiu adiar as votações.





Segundo o Regimento Interno da CML, o líder ou o vice-líder, que ainda não foi indicado pelo prefeito Tiago Amaral (PSD), precisa estar presente nas votações em urgência. Se o projeto chegasse para votação em uma das ausências de Oguido, o texto sairia do regime de urgência e o prazo ainda seria perdido.

O presidente da Câmara, vereador Emanoel (Republicanos), fez duras críticas ao Executivo e disse que o prefeito precisa ter “mais respeito com o Poder Legislativo”.





