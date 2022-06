Londrina: prefeitura alerta sobre postagens com informações falsas sobre concursos públicos

Postagens com informações falsas sobre concursos públicos municipais de Londrina estão sendo disseminadas nas redes sociais, alerta a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos. Tais publicações incluem imagens com o brasão da prefeitura e tentam persuadir quem lê a clicar em links com endereços variados.

Quando o cidadão acessa uma dessas páginas, passa a ser redirecionado para diversos outros sites contendo informações falsas e que solicitam, por exemplo, que a vítima insira seus dados pessoais ou faça pagamentos por serviços inexistentes.





De acordo com a secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Bellusci, golpistas já utilizaram estratégias semelhantes anteriormente, e a população deve sempre se informar por meio dos canais oficiais. “As informações sobre os concursos públicos e testes seletivos do Município são sempre divulgadas no site oficial da Prefeitura, na página ‘Certames Públicos’. Atualmente, estamos com um edital publicado para o concurso da Guarda Municipal, e as informações que se referem a esse processo também podem ser acessadas no site da Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL, que é a banca organizadora”, ressaltou.





Ainda conforme Bellusci, as pessoas devem evitar clicar acessar links de procedência duvidosa porque os propósitos dos golpistas são desconhecidos e esses sites podem oferecer diversos riscos e perigos. “É importante destacar que essas postagens costumam até mesmo incluir informações inverídicas sobre cargos que nem existem no quadro de pessoal do Município, como auxiliar de cozinha, assistente de serviços gerais e borracheiro, entre outros”, apontou.