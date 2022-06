Governo abre processo para contratar 145 profissionais da saúde para o sistema prisional do PR

O Governo do Estado publicou o edital de abertura 22/2022 do processo seletivo que irá contratar profissionais da saúde para atuar no sistema prisional. São 145 vagas para contratação temporária, que será realizada por meio de PSS (Processo Seletivo Simplificado). As inscrições se iniciam em 20 de junho.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





As vagas são para os cargos de técnico de enfermagem, enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, nutricionista, médico clínico, médico radiologista, médico ginecologista e médico psiquiatra e/ou médico especialista em saúde mental. A remuneração varia entre R$ 3.257,24 e R$ 5.896,95.



Continua depois da publicidade





Segundo o diretor-geral do Deppen (Departamento de Polícia Penal do Paraná), Francisco Caricati, os novos profissionais vão ajudar a fortalecer a rede de apoio em saúde. “Hoje o CMP é responsável pelo atendimento de diferentes perfis, como pessoas que cumprem medida de segurança, além de gestantes e presos que necessitam de acompanhamento médico constante”, disse.