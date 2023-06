Londrina recebe 'Bazar dos Artistas' com roupas doadas por celebridades

O Shopping Boulevard de Londrina vai receber, entre os dias 9 e 18 de junho, o Bazar dos Artistas, ação solidária que vai revender roupas doadas por diversas celebridades. A ideia está sendo organizada por Mariana, da dupla Mariana & Mateus, para angariar recursos para três projetos sociais de Londrina.





O espaço ofertará roupas de Luan Pereira, Ana Castela, Thaeme & Thiago, Fernando & Sorocaba, Cloara Pinheiro, Sara Presoto, Marcello Teodoro, Mariana & Mateus e outros nomes da música, TV e internet. De acordo com Mariana, as peças serão vendidas a partir de R$ 30.

"Tem roupa de festa, bordadas, com brilho... e aí a gente vai colocando o preço de acordo com a peça. Mas todos que vierem prestigiar vão encontrar roupas do seu cantor favorito e ainda vão ajudar em causas sociais", diz a cantora.







Com quase 400 mil ouvintes mensais no Spotify e 226 mil seguidores no Instagram da dupla que faz com o irmão, Mariana conta que o público pode esperar peças de qualidade e que toda a ação foi pensada unicamente para ajudar.

"Convidei a galera da cidade, que reside aqui, mas também a galera nacional. Todo esse pessoal eu fui convidando e separando peças. A gente ainda está na montagem do espaço", afirma. Segundo ela, a ideia inicial era reunir somente roupas femininas, mas logo depois também foi ampliada para masculinas.





"Acontece que a gente acaba acumulando muitas peças, pois, como dependemos das redes sociais, estamos sempre postanto, deixando a peça marcada. Aí como estava acumulando muita coisa, chamei algumas amigas e a gente pensou na ideia do Bazar das Artistas, mas depois abrimos para os meninos também", conta.

Na sexta-feira (9), por volta das 19h, o Bazar dos Artistas fará a abertura oficial. O espaço utilizado para a ação beneficente fica no último piso do shopping Boulevard, perto da praça de alimentação. Entretanto, o bazar já vai estar funcionando desde as 10h.