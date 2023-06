Ballet de Londrina abre comemorações dos 30 anos no Ouro Verde

O Ballet de Londrina completa 30 anos em dezembro. Até lá, promove uma série de atividades especiais com o objetivo de reafirmar a história de revolução e seu presente de reinvenção. A abertuda das comemorações está agendado para sábado (10), às 20h, no Cine Teatro Universitário Ouro Verde. Os bailarinos voltam àquele palco com “Bora!” depois da estreia no ano passado, que lotou o teatro com a coreografia assinada por Henrique Rodovalho, premiado diretor da Quasar Cia de Dança. Ingressos podem ser adquiridos por R$20 e 10 (meia-entrada) no Sympla ou na bilheteria do Ouro Verde, se houver lugares restantes no dia da apresentação. A classificação indicativa é livre.







“Bora!” simboliza uma virada na trajetória do Ballet de Londrina, que passa a ter coreógrafos convidados em ciclo rotativo, com direção geral de Marciano Boletti e direção de produção de Danieli Pereira. Rodovalho abre o ciclo imprimindo aos dez bailarinos a movimentação característica, que valoriza braços e quadris, contrasta velocidades e investe em sutil dramaturgia. “Bora!” é um espetáculo leve e alegre, um chamado para ir adiante – como propõe a interjeição do título. E também lança a pergunta: ir para onde? Faz, assim, um estudo irônico e irreverente sobre o comportamento humano na pós-modernidade – tempo de fim das utopias e de relações líquidas.





Com a música eletrônica dos DJ’s Aoki Takamasa e Komet, a coreografia mostra-se, em alguns momentos, como uma sequência de fotografias cinéticas que revelam a fragilidade dos afetos no século XXI, entre o desejo de pertencimento e a necessidade de manter a individualidade. Pode-se identificar o “efeito manada” das redes sociais, que, ao mesmo tempo que garantem o sentimento de integração com grupos de pensamento parecido, é o ambiente da solidão, dos cancelamentos, das bolhas e dos haters.

O cenário, assinado pelo coreógrafo e por Renato Forin Jr., tem estruturas luminosas que contornam um vazio branco reflexivo. Remete à imensidão do espaço virtual, como se os bailarinos dançassem sobre uma grande tela. Em um átimo, os limites deste quadro se quebram e os movimentos do elenco contornam os leds, que flutuam em outro não-espaço – o da nuvem. Em contraste à dimensão espacial asséptica, tecnológica, os figurinos de Cássio Brasil trazem cores quentes, do ocre ao alaranjado, que apelam para a sedução do calor humano.





Esta é a primeira apresentação do espetáculo em Londrina este ano. A companhia cumpre turnê por dez cidades do Paraná com apoio da Copel e incentivo do Governo do Estado do Paraná, via Profice, além de estar nos ensaios finais de nova montagem, chamada “Cinco”. “O Ballet de Londrina está em um momento muito bom de sua trajetória, com montagens criativas e sendo muito bem recebido por onde passa, seja em cidades pequenas ou maiores, seja por jovens ou pelo público adulto. Isso tem a ver com trabalho continuado, mas também com renovação e com a oxigenação das ideias – a única forma de chegar aos trinta anos com vigor”, explica Boletti.

Estreia em São Paulo





Uma novidade destaca o Ballet de Londrina no cenário da dança brasileira é a próxima estreia, que, pela primeira vez, acontece fora da cidade-sede. “Cinco”, também coreografado por Henrique Rodovalho e que compõe programa com o anterior, tem première em julho no Sesc Vila Mariana, em São Paulo. Londrina poderá conferir a novidade em outubro, na programação do Festival de Dança. Com cinco bailarinos no elenco, a peça evoca a energia dos quatro elementos naturais e da progressiva materialidade orgânica que dá origem à vida, até chegar à quintessência humana. Por seu caráter primal, ele é apresentado antes de “Bora!”, que, após a fase de natureza, representa o mergulho do homem na civilização.

O elenco do Ballet de Londrina é composto pelos dançarinos Alessandra Menegazzo, Ariela Pauli, Higor Vargas, Ione Queiroz, José Villaça, Matheus Nemoto, Nayara Stanganelli, Peter Levi, Viviane Terrenta e Wesley Silva. A companhia está vinculada à Funcart - Fundação Cultura Artística de Londrina, com patrocínio da Secretaria de Cultura e da Prefeitura Municipal de Londrina. A apresentação de “Bora!” no Teatro Ouro Verde tem apoio institucional da Universidade Estadual de Londrina - Casa de Cultura da UEL.





Serviço:

Bora! – início das comemorações de 30 anos do Ballet de Londrina

Quando: dia 10 de junho (sábado),

Horário: às 20 horas

Local: Cine Teatro Universitário Ouro Verde (Rua Maranhão, 85)

Ingressos: R$20 e 10 (meia-entrada)

Bilheteria:https://www.sympla.com.br/evento/espetaculo-bora-ballet-de-londrina-30-anos/2015589

Se houver ingressos disponíveis no dia da apresentação, eles serão vendidos na bilheteria do Teatro Ouro Verde

Classificação indicativa: Livre (todos os públicos)