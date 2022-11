Londrina recebe Caravana Iluminada de Natal neste sábado

As crianças londrinenses e suas famílias poderão prestigiar, neste sábado (5), a passagem da Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil pela cidade.





Saindo às 18h30 do supermercado Max Atacadista Londrina, localizado na avenida Tiradentes, 2.200, o trajeto terá aproximadamente uma hora e meia de duração, com início pela avenida Luigi Amorese e com passagem por diversos pontos de Londrina.

Entre outros locais, o comboio passará pela avenida Leste-Oeste, Catedral Metropolitana de Londrina, entorno do Bosque Municipal Marechal Cândido Rondon, avenida Higienópolis, Lago Igapó II, Barragem do Lago Igapó I e rodovia Celso Garcia Cid. O percurso completo pode ser conferido no Google Maps.





Formada por cinco caminhões, a caravana conta, neste ano, com um Papai Noel branco e uma Mamãe Noel negra, música e telão de LED com projeções, assim como diversas decorações e alegorias natalinas. Uma das principais atrações será o veículo que conta com uma máquina de neve artificial, formada por bolhas de sabão não poluentes.

Com destaque para o pilar de sustentabilidade, este caminhão possui madeira reaproveitada de pallets e contará ainda com painéis solares que vão gerar a energia para a iluminação e para o sistema de bolhas.





O presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Alex Canziani, destacou que a Caravana Iluminada de Natal integra um conjunto de ações e eventos que serão realizados para abrilhantar o período natalino na cidade.

“Estamos preparando uma programação que vai contribuir para transformar, cada vez mais, o Natal de Londrina em um evento representativo e marcante. Isso vai trazer muitas conquistas para a cidade, com a geração de empregos, circulação de recursos, aumento da arrecadação de impostos e acima de tudo uma diversão muito grande para as famílias de Londrina e as pessoas de outras cidades que vierem para cá”, afirma.

De acordo com a diretora de Turismo da Codel, Roberta Zulin, a montagem da decoração natalina por todas as regiões da cidade está recebendo seus ajustes finais, e a previsão é que seja inaugurada na quinta-feira (10).

“Neste ano, uma das principais novidades é que teremos uma grande árvore no Lago Igapó, com 32 metros de altura e, também, uma passarela que permitirá a travessia pelo lago, de um lado a outro. Além disso, vários outros pontos serão decorados, como a avenida Saul Elkind, a rua Sergipe e a Praça da Bandeira, que terá a Casa do Papai Noel a partir de 23 de novembro. Teremos, ainda, enfeites em diversas rotatórias. É importante destacar que, além da decoração, também haverá uma programação intensa de eventos culturais, que será divulgada nos próximos dias”, frisou.





REGIÕES VISITADAS





Maior fabricante da Coca-Cola no Brasil, respondendo por 52% de sua produção, a FEMSA está presente em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As Caravanas Iluminadas passarão por 67 cidades distribuídas entre esses sete estados, percorrendo um total de 15 mil quilômetros durante 53 dias.