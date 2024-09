Londrina recebe carreata e benção de carros em homenagem à Nossa Senhora Aparecida neste domingo

Londrina vai receber a carreata seguida de benção de carros em homenagem à Nossa Senhora Aparecida neste domingo (29), na Vila Nova. As atividades terão início às 8h com uma missa na paróquia São Tiago Apóstolo, localizada na rua Santiago Luís Pereira, 84, e em seguida inicia-se a carreata em direção ao Santuário Nossa Senhora Aparecida, onde será realizada a bênção de veículos pelos padres e diáconos.





O paróco e reitor do santuário, padre Rodolfo Trisltz, conta que a atividade já se tornou tradicional em Londrina. "É uma manifestação pública da fé e devoção do povo a Nossa Senhora Aparecida. Uma maneira de expressarmos nossa gratidão à padroeira do Brasil e pedir as bênçãos e intercessão da Mãe Aparecida sobre nossos veículos, sobre nossos motoristas, sobre nosso trânsito.”

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com ele, são esperados carros, motocicletas, caminhões e bicicletas. “Qualquer tipo de veículo pode participar. Os que quiserem acompanhar a carreata devem ir até a paróquia São Tiago. Quem quiser, também poderá aguardar na Rua Tietê a carreata chegar."







A carreata seguida de bênção normalmente é realizada um fim de semana anterior à Festa da Padroeira, realizada no dia 12 de outubro. Entretanto, por causa das eleições municipais, que serão realizadas no dia 6 de outubro, as atividades foram transferidas para o dia 29 de setembro.

Publicidade





O domingo terá ainda a bênção e inauguração dos três sinos que serão instalados na torre do Santuário, logo após a missa das 16h, com a presença do arcebispo de Londrina, Dom Geremias Steinmetz. A programação da Festa da Padroeira tem ainda novena, vésperas solenes, troca do manto da imagem, terço e missas.