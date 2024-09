Orçamento é aprovado em 1° turno na Câmara de Londrina e vai passar por audiência pública

A CML (Câmara Municipal de Londrina) aprovou na sessão desta terça-feira (24), em primeiro turno, a LOA (Lei Orçamentária) de 2025, que estima um orçamento de quase R$ 3,5 bilhões para Londrina. O PL (Projeto de Lei) n° 160/2024 recebeu 18 votos favoráveis - o vereador Santão (PL) foi o único a se posicionar contra o texto.





Os parlamentares também aprovaram a realização de uma audiência pública para discutir a peça orçamentária. Depois, será aberto prazo para que os vereadores apresentem emendas ao texto - alguns, inclusive, já sinalizaram a possibilidade de sugerir mudanças.

O líder do governo na CML, vereador Eduardo Tominaga (PP), ressalta à FOLHA a importância de a comunidade participar da audiência, que ainda não tem data, uma vez que a LOA “é um dos principais projetos da nossa cidade para 2025”.





“Na minha manifestação [em plenário], eu falei que quem realmente tem interesse em administrar e legislar para a cidade no próximo ano, deve participar. Não adianta nada falar e não saber exatamente o que está previsto para o próximo mandato”, diz o vereador.

Tominaga também pontua que busca dialogar com os outros parlamentares sobre a possibilidade de emendas ao projeto. Em 2023, por exemplo, houve uma tentativa - sem sucesso - de destinar recursos do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) para outras pastas, como Saúde e Defesa Social.





“Estamos no último ano da legislatura e eles sabem o que tem de ser feito para que as emendas avancem. No mínimo, precisa ser conversado com o Executivo”, destaca o vereador, que diz que a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) não pode ser ignorada nessa discussão. “O Executivo não pode ficar fazendo exceções com uma diretriz que já foi dada e aprovada.”





