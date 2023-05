Londrina sedia primeira etapa do Paranaense de Street Skate em junho

Nos dias 03 e 04 de junho Londrina será sede da primeira etapa do Circuito Paranaense de Street Skate. A pontuação na etapa poderá garantir vaga na Seletiva Sul que acontecerá em Cascavel nos dias 09 e 10 de setembro e que oportunizará vagas para disputar o Campeonato Brasileiro deste ano.





Skatistas de até 16 anos estarão competindo na categoria Iniciante e os atletas com até 30 anos competirão no amador. Ambas as categorias terão competidores no masculino e feminino. Já a competição da categoria Master será disputada por atletas com idade a partir dos 30 anos.

O Circuito Paranaense será disputado em três etapas. Nos dias 03 e 04 de junho em Londrina, 08 e 09 de julho em Paranaguá e nos dias 27 e 28 de setembro será em Maringá, onde vai acontecer a final. As inscrições já estão abertas e custam R$ 60. E podem ser feitas pelo instagram da Federação de Skate Paranaense: @federacaodeskatedoparana





