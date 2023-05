Londrina EC joga por primeira vitória fora na Série B

Após alguns dias em que navegou em águas mais calmas, o Londrina tenta acabar com a marca de ser o pior visitante da Série B, diante do Tombense, nesta sexta-feira (19), às 19h, em Muriaé (MG), pela sétima rodada do Brasileiro. A equipe de Tombos manda suas partidas no estádio Soares de Azevedo, na cidade vizinha, em razão do seu estádio não ter a capacidade mínima de público exigida pela CBF.





Depois da troca no comando técnico e a vitória sobre a Ponte Preta por 3 a 0, o clima ficou mais leve no CT da SM Sports. Os próprios jogadores e também o treinador interino Edson Vieira fizeram questão de ressaltar a mudança interna no ambiente e a volta da confiança. "O pessoal estava triste porque não ganhava, agora o ambiente mudou", frisou Vieira em entrevista coletiva na quarta-feira.



A vitória na última rodada tirou o Tubarão da zona do rebaixamento e o levou para o 12º lugar, com sete pontos. A posição ainda não é confortável e deixa o time longe do objetivo traçado pelo gestor Sérgio Malucelli, que é brigar pelo acesso. Para subir na tabela, obrigatoriamente será necessário mudar a história construída até aqui fora de casa. Foram três partidas e três derrotas. Pontuar em Muriaé é fundamental para buscar um embalo na competição.





"Vamos criar uma estratégia para este jogo em cima da forma que o adversário joga, até porque estamos tentando criar uma identidade no Londrina. Mas tudo que você planeja funciona quando os jogadores compram a ideia. O objetivo maior é fazer com que eles comprem a ideia de como buscar esta vitória fora de casa", apontou Vieira. "Vamos enfrentar uma equipe muito experiente e que vem de três derrotas. Eles vão buscar o que buscamos na semana passada e precisamos tirar proveito disso. O principal neste momento para o Londrina é pontuar".





