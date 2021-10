Londrina registra mais sete mortes e 184 casos do coronavírus

Londrina registra mais sete mortes por coronavírus no boletim desta quarta-feira (6). O acumulado de óbitos desde o início da pandemia é de 2.180. O informe registra ainda 184 novos casos. São 84.233 casos ao todo na cidade. O documento traz dados consolidados até as 17h13.

Os óbitos referem-se a cinco pacientes homens, aos 49, 59, 76, 89 e 94 anos, e duas pacientes mulheres, aos 59 e 97 anos. As mortes foram registradas entre 10 de setembro e 5 de agosto. Conforme a Saúde, todos os pacientes tinham comorbidades.

O município monitora 784 casos ativos da doença. Deste total, 648 estão em isolamento domiciliar. Outros 136 estão internados, sendo 71 em leitos de enfermarias e 65 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva).





Nesta quarta, a taxa de ocupação das UTIs adultas em Londrina chegava a 69% das 314 vagas disponíveis e 85% das 71 vagas em UTIs infantis. Ao analisar os leitos exclusivos para a Covid-19, a taxa de ocupação de UTI adulta (121 leitos) era de 78% e as infantis (14 leitos), 20%. As enfermarias específicas para coronavírus (136) estão com taxa de ocupação de 50%.

Londrina já registrou 84.233 casos positivos, dos quais 81.269 pacientes já estão curados, sendo 151 novos. Aguardam o resultado dos exames 92 casos suspeitos. Outros 171.695 foram descartados, mediante resultado negativo para Covid-19.





Até esta segunda foram realizados 256.020 testes padrão-ouro.