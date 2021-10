Londrina registra mais dez mortes e 117 casos do novo coronavírus

Londrina registrou mais dez mortes e 117 casos do novo coronavírus nesta segunda-feira (4), segundo dados do boletim da prefeitura de Londrina divulgado na manhã desta terça-feira (5). O município chegou a 2.164 óbitos, 83.837 confirmações e 80.965 pacientes curados.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Há 708 casos ativos da doença, 566 são monitorados em isolamento domiciliar. Outros 142 estão internados, sendo 76 em leitos moderados, de enfermaria, e outros 66 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Continua depois da publicidade





Quatro pacientes com comorbidades morreram no dia 1º deste mês - homem, 70, internado em hospital filantrópico em 03/09, com swab positivo para coronavírus em 14/09; mulher, 65, internada em hospital público em 23/09, com swab positivo para coronavírus em 18/09; mulher, 84, internada em hospital público em 23/09, com swab positivo para coronavírus em 26/09; e mulher, 93, internada em hospital filantrópico em 23/09, com swab positivo para coronavírus em 26/09.





Mais quatro, também com comorbidades, faleceram no dia 2/10: mulher, 60, internada em hospital público em 12/09, com swab positivo para coronavírus em 12/09; homem, 83, internado em hospital público em 20/09, com swab positivo para coronavírus em 28/09; homem, 79, internado em hospital público em 03/09, com swab positivo para coronavírus em 04/09; homem, 70, internado em hospital público em 29/08, com swab positivo para coronavírus em 28/08.

Continua depois da publicidade





No dia 3/10, ocorreram mais duas mortes de pacientes com comorbidades: homem, 81, internado em hospital filantrópico em 27/09, com swab positivo para coronavírus em 15/09; mulher, 94, internada em hospital público em 28/09, com swab positivo para coronavírus em 28/09.





Aguardando o resultado de exames, 91 casos suspeitos seguem em andamento. Outros 171.473 foram descartados, mediante resultado negativo para Covid-19.