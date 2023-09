Londrina: rua Francisco Salton é interditada para receber pavimentação asfáltica

A rua Francisco Salton, na zona sul de Londrina, foi interditada para receber obras de pavimentação asfáltica nesta quinta-feira (28). Conforme informações da Prefeitura de Londrina, a estimativa é que a interdição prossiga até a primeira quinzena de outubro.





De acordo com o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, a execução de asfalto na rua Francisco Salton atende a uma antiga demanda da comunidade. “Essa é mais uma obra de mobilidade urbana muito importante, pois trata-se de fazer asfalto em uma rua localizada entre duas universidades, em uma região que experimentou um crescimento muito grande da população, nos últimos anos. É uma área muito movimentada, próxima também ao Shopping Catuaí, com muitas pessoas residindo no entorno e vários empreendimentos prestes a serem lançados. Podemos dizer que é uma obra aguardada há muito tempo e que, finalmente, a Prefeitura está conseguindo fazer”, comentou.

A obra na Rua Francisco Salton abrange uma área total de 3.849,27 m². Além da pavimentação asfáltica, o local também está recebendo serviços de drenagem, com implantação de galeria pluvial contendo bocas de lobo, poços de visita e tubulação; terraplanagem, colocação de meio-fio e calçadas, remoção de troncos de árvores e raízes remanescentes, recape e novo asfalto, mais a sinalização viária. E com o bloqueio da via, as equipes pretendem iniciar a etapa de pavimentação até sexta-feira (29).





A execução desses serviços começou em agosto, pela Obra Prima Engenharia, vencedora da licitação n° 118/2023. Para esse projeto, a Prefeitura de Londrina está investindo o total de R$ 989.140,63, e a previsão em contrato é de que a obra seja entregue até dezembro.