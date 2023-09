Mulher agride servidoras em UBS de Londrina; Cambé registra episódio de violência em UPA

Dois casos de violência em unidades de saúde - por motivos diferentes e sem relação entre si - foram registrados num intervalo de aproximadamente 12 horas em Londrina e Cambé, na região metropolitana.





A primeira situação aconteceu na UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Brasil, na área central de Londrina, no final da tarde de quarta-feira (27). Alterada, uma mulher quebrou objetos do posto, como o celular, e agrediu duas servidores, uma técnica em enfermagem e uma trabalhadora do setor administrativo.

Preferindo não se identificar, a funcionária administrativa contou que a confusão teve início após a mulher chegar mais de 40 minutos atrasa para uma consulta que estava agendada com o pediatra para o filho, que tem três meses.





“O procedimento nestes casos é levar a situação para a enfermagem, para avaliar se vai conseguir ter a consulta ainda ou que vai fazer. Ela não aceitou essa resposta e já começou a agressão, gritar, jogar as coisas no chão. Me escondi, mas ela ainda conseguiu me agredir”, relatou.

Vídeos gravados por pacientes que estavam na unidade flagraram a mulher descontrolada e xingando os servidores. Além do bebê, a filha adolescente dela também presenciou a cena.





“Saímos de casa para trabalhar, dar nosso melhor para os pacientes e assim como eles também temos vidas e problemas. Não saímos de casa para sermos agredidos”, desabafou a servidora, que tem 11 anos de trabalho na função pública.

A mulher foi presa pela GM (Guarda Municipal) no momento em que ia embora. “Recebemos a solicitação que haveria a agressão no posto. Em patrulhamento nas imediações encontramos a mulher, que foi detida. Na nossa intervenção ela também foi agressiva conosco, apresentou bastante instabilidade emocional, foi bastante resistente com a equipe”, comentou o guarda municipal Josué Benaia.





Segundo a Polícia Civil, a mulher foi liberada após pagar fiança.





