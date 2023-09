Londrina: Santuário inaugura Quermesse da Padroeira no fim de semana

O fim de semana traz a abertura oficial da programação da Festa da Padroeira 2023 no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, com uma missa especial no domingo (1º), às 16h, celebrada pelo bispo emérito de Cornélio Procópio, Dom Manoel João Francisco. Ao mesmo tempo, a comunidade poderá participar da Quermesse da Padroeira e do parque de diversões, que estarão montados na praça em frente ao Santuário. A programação artístico-cultural tem como objetivo tornar o espaço um local de convivência para as famílias que, ao mesmo tempo, frequentam as atividades religiosas.





“O Santuário quer resgatar parte de sua essência, daquilo que fez a comunidade ser o que é hoje, ou seja, um local de convivência. Desde que foi criada a primeira capelinha até virar paróquia, as pessoas participavam das missas e permaneciam jogando tômbola, praticando atividades esportivas como futebol e realizando quermesses e almoços. Hoje, queremos que o Santuário volte a ser essa referência saudosa e nostálgica para as famílias”, afirma o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.

Assim, durante o fim de semana deve ser inaugurado um parque de diversões na praça em frente. Entre os brinquedos, estão previstos surf, chapéu mexicano, barca pirata, tromba-tromba, cama elástica, jump, carrossel e montanha russa de centopeia. Os ingressos custam R$ 5 vendidos diariamente até 18h na secretaria ou R$ 10 na bilheteria na hora. Também haverá Quermesse com barraquinhas de alimentação, com pastel, cachorro-quente, refrigerante, água, suco e alimentos típicos de diversas nacionalidades, como alemã, japonesa, italiana e libanesa. Essa programação funciona até o dia 12/10. Assim como o Bazar do Santuário, que abrirá todos os dias das 8h às 21h a partir do dia 30/09.





A partir do dia 02/10, começa a tradicional Novena da Padroeira, em que diversas paróquias da Arquidiocese se revezam ao longo dos nove dias de oração e celebração. Diariamente, tem programação sempre 7h e 19h30 (nos fins de semana, às 18h30). Durante a semana, às 19h, e nos finais de semana, às 18h, haverá oração do Terço da Misericórdia. A partir do dia 30/09 será possível comprar o pão do Santuário, dentro dos quais haverá medalha de Nossa Senhora Aparecida em alguns deles.

Dentro da programação da Festa da Padroeira haverá ainda a tradicional carreata, no domingo (08/10), com bênção dos veículos. A concentração terá início às 9h na Capela Nossa Senhora do Rosário (R. Vantuil Frisselli, 355, Jardim Primavera), com missa celebrada pelo arcebispo Dom Geremias Steinmetz. Após a missa, a carreata percorre algumas ruas pela cidade, com uma imagem grande de Nossa Senhora Aparecida, chegando ao Santuário, onde padres e diáconos se revezam para a benção dos veículos. No dia 11/10, às 19h30, o arcebispo Dom Geremias Steinmetz celebra a liturgia das Vésperas Solenes, com a troca do manto da imagem de Nossa Senhora.





Além de toda a programação de missas, o dia 12/10 tem uma série de atividades complementares. O parque de diversões funcionará na praça, ao lado das barracas de alimentação. Também haverá bazar de artigos religiosos, velário, sala de promessas, venda de flores e velas, além de confissões, que serão realizadas na escola estadual ao lado do Santuário. Neste ano, além da aferição de pressão e de diabetes pela Unipax, haverá uma novidade na área da saúde: a secretaria municipal de Saúde realizará vacinação ao longo do dia. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) levará o Fusca Amarelo, utilizado em ações de educação no trânsito com crianças, das 11h às 16h, e as crianças poderão andar no veículo.

