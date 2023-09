Festival de Música de Londrina continua com 'Uma Noite na Broadway"

O 43º Festival Internacional de Música de Londrina estende sua programação artística com o projeto “E o Festival Continua” com a apresentação de “Broadway Night: Uma Noite Mágica de Musicais da Broadway” com o Grupo Vocal Entre Nós.





O evento conta com o patrocínio da Copel e será realizado nesta sexta-feira (29), às 20h30, no Teatro Ouro Verde.



Os ingressos para esta única apresentação já estão à venda no valor de R$40,00 e R$20,00 (meia entrada) na plataforma Sympla





O repertório traz diversas canções das superproduções do circuito musical mais conhecido de Nova York como "O Fantasma da Ópera", "Les Misérables", "Cats", entre outros.

“O público terá a oportunidade de se perder na grandiosidade dos musicais da Broadway, enquanto os artistas levam todos a uma jornada musical inesquecível. Este espetáculo promete ser uma experiência de tirar o fôlego para todas as idades”, revela Monique Kodama, coordenadora do grupo.





A apresentação conta ainda com a participação especial dos bailarinos Matheus Nemoto e Ariela Pauli do Ballet de Londrina, regência de Flávio Collins, direção cênica de Silvio Ribeiro e direção artística de Monique Kodama.





