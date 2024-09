Londrina: Simepar prevê chuva para domingo e segunda, mas tempo deve continuar seco nos dias seguintes

Previsão do tempo para as próximas semanas - Simepar



Em todo o Paraná, os meses de junho a agosto registraram temperaturas acima da média. Em Londrina, o inverno foi o mais quente registrado na série de dados do Simepar, registrando 1,5°C acima da média.

Com o acúmulo de calor, a probabilidade de tempestades para a região aumenta. "O norte do Paraná é muito quente, então quando esse calor se mistura com o ar frio, acaba gerando chuvas e chances de tempestades", explica Willian Max Ramão, meteorologista do Simepar.



Proibição da pesca



O IAT (Instituto Água e Terra) proibiu a pesca, em todas as suas modalidades, em quatro Bacias Hidrográficas do Paraná: Rio das Cinzas, Ivaí, Piquiri e Tibagi. O transporte de pescados sem a devida comprovação de origem também está proibido.



Incêndios florestais



Com o tempo seco, o Paraná registrou uma alta de focos de incêndios florestais, com mais de 10 mil focos de incêndio de janeiro a agosto deste ano, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil do Paraná aponta que esse é o período mais crítico já enfrentado pelo estado em relação aos incêndios.

Além dos problemas ambientais, o aumento nas queimadas causa prejuízos à saúde da população, aumentando os problemas respiratórios e cardiovasculares, além de oferecer riscos maiores de intoxicação para pessoas que estão próximas ao fogo.



Chegada da primavera

A primavera, com início no dia 22 de setembro, deve ser marcada por uma média de chuvas abaixo da média e temperaturas acima do normal para a época, seguindo o padrão de tempo seco no estado, de acordo com Reinaldo Kneib.

Entretanto, ele conta que outubro deve marcar uma exceção. “A previsão está mostrando chuvas expressivas ao longo do mês, por isso, o calor não deve ser tão severo e tão persistente como está sendo agora setembro.” (Com informações da AEN)

*Sob supervisão de Celso Felizardo e Fernanda Circhia