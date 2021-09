Londrina tem benção dos carros nesta terça-feira

Todos os anos, a morte de Madre Leônia Milito, protetora do trânsito, é marcada pela tradicional benção de carros e celebrações em Londrina. Nesta terça-feira (21), as portas do Santuário Eucarístico Mariano, na avenida Madre Leônia Milito, 575, na zona sul, ficarão abertas até às 18h para receber os condutores.

“É um evento civil e religioso. Um momento para refletir sobre nossas responsabilidades no trânsito”, diz a irmã Maria do Carmo Duarte. A benção teve início às 7h30 e logo na primeira meia hora, mais de 100 veículos já haviam passado pelo Santuário. A expectativa é abençoar cerca de quatro mil veículos.

Saiba mais sobre a iniciativa na Folha de Londrina.