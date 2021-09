Blitz recolhe 19 motos e um automóvel em Londrina; ação da PM visa conscientização no trânsito

Uma blitz da PM (Polícia Militar) recolheu 19 motocicletas/motonetas e um carro com irregularidades na manhã desta segunda-feira (20) em Londrina. A polícia informou que, além da fiscalização, o objetivo da ação foi orientar os condutores sobre os comportamentos que colocam em risco a segurança no trânsito.

Continua depois da publicidade





A Semana Nacional de Trânsito começou no último sábado (18) e se encerra no próximo dia 25, também um sábado.

Continua depois da publicidade





Passaram pela fiscalização, de acordo com a polícia, 105 veículos e seus motoristas foram orientados quanto à reflexão a respeito da responsabilidade de cada um para tornar o trânsito mais seguro para si e para os demais.





Foram lavradas 34 notificações. O endereço do ponto de bloqueio não foi informado.

Continua depois da publicidade





Além da blitz, uma ação no Calçadão de Londrina entregou panfletos informativos voltados à conscientização dos envolvidos no dia a dia do trânsito, desde motociclistas e motoristas até passageiros, pedestres e ciclistas.