Londrina tem inscrições abertas para Desfile de Sete de Setembro

A prefeitura de Londrina está com as inscrições abertas para as instituições interessadas em participar do Desfile Cívico-Militar de Sete de Setembro, que celebrará os 200 anos da Independência do Brasil. Até o momento, 2.150 inscrições foram efetivadas pela SME (Secretaria Municipal de Educação). Destas, 450 são de representantes de unidades escolares, cerca de 600 são de integrantes das forças de segurança e 1.100 de membros de outras entidades e de ONGs (Organizações Não Governamentais).

As instituições interessadas em participar do ato cívico-militar precisam se inscrever até o dia 30 deste mês, através do banner disponível no site da prefeitura de Londrina. As inscrições são gratuitas e estão abertas desde o dia 1º de agosto. Segundo uma das organizadoras do desfile, Carla Cordeiro, que é responsável pelos eventos na Secretaria Municipal de Educação, a expectativa é que mais de 5 mil pessoas desfilem este ano e outras 10 mil assistam à solenidade. “Com a pandemia da Covid-19, nós não pudemos realizar o desfile, devido ao perigo da aglomeração de pessoas. Então, nós acreditamos que este ano a solenidade vai reunir muitas pessoas de diversas instituições, ONGs, escolas e entidades. As expectativas estão grande para esse desfile”, disse Cordeiro.

Podem participar da atividade entidades e instituições de diversos segmentos da sociedade civil e militar. Entre outros grupos, são esperados alunos das escolas públicas e privadas, integrantes de IES (Instituições de Ensino Superior), idosos, representantes de forças de segurança, de ONGs, das áreas do esporte, lazer e cultura. Os únicos profissionais que não precisam se inscrever pelo site da prefeitura são os diretores das escolas municipais, pois a Secretaria Municipal de Educação enviará um formulário específico para eles, por meio do Informativo Semanal da SME. Aqueles que tiverem alguma dúvida também podem entrar em contato pelo telefone (43) 3375-0113.





Para participar, é preciso preencher o formulário, com dados como o nome da instituição, contato (telefone e e-mail) e um breve histórico, além de especificar o número de pessoas que devem participar, a faixa etária das pessoas e se haverá ou não veículos, animais ou fanfarra acompanhando o desfile. Essas informações são necessárias para que a organização oriente a posição correta dos grupos que passarão desfilando.





Anualmente, o Desfile de Sete de Setembro acontece na avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste-Oeste), no trecho compreendido entre a rua São Luiz e a rua Mossoró, que tem cerca de um quilômetro de extensão. A ação começa às 9h e prossegue até 11h30.

No dia 1º de setembro, às 8h, será promovida a abertura oficial das comemorações em prol da Independência do Brasil, em frente à entrada principal da prefeitura de Londrina. No local, haverá pronunciamento de autoridades; o hasteamento de bandeiras do Brasil, do Paraná e de Londrina; execução do Hino Nacional; e a participação de alunos da rede municipal de educação. A diferença é que, neste ano, não serão feitas atividades diárias durante a semana cívica, que contará apenas com a abertura no dia 1º de setembro e o Desfile Cívico-Militar no dia 7 de setembro.