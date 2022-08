Prefeitura de Guaratuba anuncia 874 vagas em concurso público com salários de até R$ 19 mil

A prefeitura de Guaratuba (Litoral) abriu, no dia 4 de agosto, as inscrições para o concurso público que oportuniza 874 vagas na cidade, sendo 722 para contratação imediata e mais 152 em regime de CR (cadastro reserva). O maior salário oferecido é para o cargo de médico com especialidade em saúde familiar, que tem remuneração mensal de R$ 19.313,00.

Continua depois da publicidade





As oportunidades são para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior. Entre os cargos oferecidos estão: agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, técnico administrativo, técnico agrícola, técnico em edificações, técnico em enfermagem, técnico em informática, engenheiro florestal, engenheiro sanitarista, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, gestor público, historiador, jornalista, médico e diversos outros.





As provas estão previstas para serem aplicadas nos dias 8, 9, 15 e 16 de outubro. A taxa para participar do certame varia de acordo com a área, podendo chegar a R$120,00. O resultado será divulgado no dia 5 de dezembro. Veja mais informações no resumo abaixo ou acesse o edital do concurso.







Orgão: prefeitura de Guaratuba

Vagas: 874

Taxa: de R$ 50,00 a R$ 120,00

Cargos: professor, técnico, motorista

Áreas de atuação: Judiciária/ Jurídica, Administrativa, Saúde, Educação, Operacional

Escolaridade: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior

Faixa de salário: de R$ 1.305,00 a R$ 19.313,00

Organizadora: Unioeste

Cidade: Guaratuba



Inscrições: de 4 de agosto a 7 de setembro pelo site.

Continua depois da publicidade





Com informações de JC Concursos.







*Com revisão de Luís Fernando Wiltemburg