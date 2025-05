Londrina tem mais três pontos de locação de patinetes no Centro e Zona Oeste

Os usuários de patinetes elétricos de Londrina têm mais três estações digitais, onde os equipamentos podem ser alugados ou devolvidos. De acordo com a assessoria da empresa JET, que oferece o serviço na cidade, os pontos estão localizados na Avenida Castelo Branco, próximo ao cruzamento da Avenida Aniceto Espiga; na Avenida Prefeito Faria Lima, próximo à Rua Colina Verde, ambas na zona oeste; e na Rua Araguaia, próximo ao cruzamento com a Rua Xapecó, na região central.





A empresa, que começou a operar na cidade sob contrato de teste em dezembro do ano passado, foi credenciada pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) de forma definitiva neste mês de maio. A empresa está liberada para atuar em toda a cidade, como informou a CMTU à reportagem da FOLHA. Quando começou, a JET informou que havia cerca de 490 aparelhos espalhados por cerca de 100 locais entre a área central e a zona sul.

Segundo a assessoria, são cerca de 70 mil usuários únicos na cidade e em seis meses de operação foram registrados mais de 75 mil quilômetros rodados.

Para atender à crescente demanda, a empresa explica que está constantemente analisando junto ao poder público a viabilidade para novos pontos para estações digitais. Os usuários também podem fazer a solicitação de mais locais através do aplicativo de locação dos equipamentos. Para isto, basta fazer uma conta no APP, clicar no menu “Ajuda” e detalhar a solicitação e endereço no ícone de e-mail, WhatsApp ou Telegram.





A empresa considera esses pedidos e discute com a CMTU, e demais órgãos responsáveis do Município, sobre a segurança e a viabilidade das vias para o trânsito dos patinetes elétricos na região.