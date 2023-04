Londrina tem nova ‘rival’ catarinense pelo posto de 4ª cidade da Região Sul

Depois de alternar no posto de terceira maior cidade do Sul do País com Joinville (SC), Londrina pode perder a quarta colocação para a capital catarinense Florianópolis, conforme os dados prévios divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) colhidos até o final do ano de 2022.





Os números populacionais previstos para as principais cidades do Sul mostram um “boom” nas metrópoles catarinenses nos últimos 13 anos, principalmente em Florianópolis que cresceu 35% no comparativo com o Censo 2010, quando a capital tinha 420 mil habitantes divididos entre a famosa ilha e a porção continental.

A previsão do IBGE é que o número ultrapasse a marca populacional dos 570 mil.





No mesmo período, a expectativa de crescimento de Londrina era de 16%, o que representaria 588 mil habitantes, conforme a última previsão do IBGE, mas o acréscimo populacional deve ficar entre 10% e 13%.

Em 2010, a cidade tinha 506 mil habitantes e deve fechar o Censo 2013, previsto para ser divulgado a partir de maio, entre 565 mil e 570 mil moradores.





Neste mês de abril, as coordenadorias vão trabalhar com a apuração e tabulação dos dados de cada cidade e os recenseadores ainda retornam em locais, onde os entrevistados não foram encontrados para responder o questionário, o que pode influenciar nos resultados abaixo das projeções.





Em Londrina, apenas dois setores de 915 ainda estão sendo visitados pelos recenseadores.





