Londrina tem previsão de chuva para a tarde desta segunda-feira (4), apontou o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

De acordo com o instituto, uma frente fria que passa pelo Sul do estado deve chegar a Londrina durante a tarde, trazendo instabilidade. A previsão é de pancadas de chuva isoladas, sem grande volume de água. Para a terça-feira (5), o tempo deve seguir instável, com possibilidade de mais chuva.

A temperatura mínima, registrada pela manhã, foi de 19,5°C. Já a máxma desta segunda-feira não deve ultrapassar os 27°C.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.