Londrina tem previsão de sol entre nuvens para esta quinta-feira

Londrina deve ter uma quinta-feira (7) com sol entre nuvens, apontou a previsão do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

Segundo o instituto, não deve chover em Londrina nesta quinta. Um sistema de instabilidade passa pelas regiões sul e sudoeste do Paraná, mas é provável que as nuvens de chuva não cheguem ao norte do estado.

A temperatura mínima, pela manhã, foi de 19°C, enquanto a máxima pode atingir os 30°C durante a tarde. O calor, aliado aos elevados níveis de umidade relativa do ar, pode causar sensação de abafamento, assim como foi na quarta-feira (6).





*Com revisão de Luís Fernando Wiltemburg