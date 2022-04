Após mais de três anos de obras, Cine Villa Rica reabre nesta quinta

O mais tradicional cinema de rua de Londrina está de volta. Depois de mais de três anos enfrentando obras e pandemia, o Cine Villa Rica, que marcou gerações, abre suas portas novamente nesta quinta-feira (7). Junto dele, no espaço onde ficava o antigo café dentro do cinema, abre uma nova bomboniere, pronta para oferecer petiscos para a hora do filme.

O primeiro filme a ser exibido no Espaço Villa Rica será "Belfast", às 19h30. Ganhador do Oscar de melhor roteiro original, o filme conta a jornada de um menino de 9 anos experimentando o amor, a alegria e a perda. A história se passa nos anos 1960 em meio a conflitos políticos e sociais da Irlanda do Norte. O pequeno protagonista tenta encontrar um lugar seguro para sonhar enquanto sua família busca uma vida melhor.

Já a partir desta quarta-feira (6), a pré-venda para o filme "Doutor Estranho: no Multiverso da Loucura" também estará disponível no Cine Villa Rica, ou por meio deste link. O novo longa-metragem da Marvel Studios chegará oficialmente aos cinemas em 5 de maio.

Confira a programação completa do cinema!



Belfast

Gênero: drama

Duração: 98 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Sinopse: Belfast é uma história pessoal e alegre sobre o poder da memória, ambientada no final dos anos 1960 na Irlanda do Norte. No centro do filme está Buddy, um menino à beira da adolescência, cuja vida é repleta de amor familiar, diversões de infância e um romance florescente. No entanto, com sua amada cidade natal envolvida em turbulências crescentes, sua família enfrenta uma escolha importante: esperar que o conflito passe ou deixe tudo o que conhecem para trás por uma nova vida.

Trailer:



De 7 a 13/04/22 (legendado): Quinta, sexta, terça e quarta-feira: 19h30 Sábado: 17h / 19h Domingo: 15h / 17h



Doutor Estranho no Multiverso da Loucura



Gênero: Aventura

Duração: 126 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Sinopse: Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o Multiverso foi aberto e expande seus limites para mais longe do que nunca. Embarque em uma viagem para o desconhecido com o Doutor Estranho que, com a ajuda de aliados místicos antigos e novos, atravessa as perigosas realidades alternativas e alucinantes do Multiverso para enfrentar um novo adversário misterioso.

Trailer:



Pré-estreia mundial - 04/05 (legendado): Quarta: 19h / 21h30

Estreia mundial - de 5 a 11/05

Dublado: Quinta, sexta, terça e quarta-feira: 16h30 Sábado e domingo: 14h

Legendado: Quinta, sexta, terça e quarta-feira: 19h / 21h30 Sábado: 16h30 / 19h / 21h30 Domingo: 16h30 / 19h