Londrina tem previsão de tempo firme nesta segunda-feira

A segunda-feira (18) deve ter tempo firme e céu limpo em Londrina , indicou a previsão do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).





Não há previsão de chuva na região para esta segunda ou para os próximos dias. As temperaturas seguem amenas, com a máxima ficando em torno de 25°C. A mínima, registrada pela manhã, foi de 14°C.

Segundo o IDR-PR, as temperaturas devem ter um leve aumento ao longo da semana. A partir desta terça-feira (19), as máximas podem chegar a 27°C, com a mínima ficando em 15°C.

Após um fim de semana com tempo estável, o acumulado de chuvas de abril segue em 68,2 mm em Londrina. A média histórica de precipitação para o mês é de 108 mm.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.