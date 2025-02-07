Londrina terá 25 novos ônibus para o transporte coletivo; confira as linhas

Na próxima segunda-feira (10), Londrina receberá 25 novos ônibus, sendo que 21 veículos serão incorporados pela TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina) e os outros quatro pela Londrisul, concessionárias do transporte público do município. A entrega acontece na segunda, às 9h, na Praça do Centro Cívico, em frente à Prefeitura de Londrina (Avenida Duque de Caxias, 635).





A renovação da frota está prevista no atual contrato de concessão, que entrou em vigor em 2019, após processo licitatório. O investimento total das empresas nos 25 novos carros foi de R$ 22,5 milhões. A frota do transporte coletivo público atual de Londrina é de 385 ônibus.

VEÍCULOS TERÃO CARREGADORES DE CELULAR INDIVIDUAL





Os novos ônibus são equipados com carregadores USB individuais de celulares em todos os bancos, além de ar-condicionado e rede wi-fi. Com a renovação da frota, Londrina passa a ter 101 veículos com ar-condicionado, número que chegará a 178 até o mês de maio. Isso representará 46% do total da frota.

Os novos coletivos são equipados com piso emborrachado, que garante isolamento térmico e acústico, proporcionando mais conforto e segurança aos usuários, além de suspensão pneumática (suspensão a ar). Os veículos são equipados também com sistema de comunicação entre o motorista e a concessionária, em tempo real, e também com os passageiros. A orientação por áudio aos passageiros sobre rota dos veículos e pontos de parada está em fase de implantação.





CONFIRA AS LINHAS CONTEMPLADAS

Os novos ônibus vão atender 16 linhas em todas as regiões da cidade. Na zona leste, serão atendidas as linhas 106 (Guilherme Pires), 110 (Mister Thomas), 111 (Eucaliptos), 112 (Alexandre Urbanas) e 902 (Maritacas/Cidade Industrial).





Serão duas linhas na zona sul, 210 (União da Vitória) e 217 (Vivendas do Arvoredo) e uma na zona oeste: 307 (Avelino Vieira). A zona norte será contemplada com oito linhas: 404 (Heimtal), 405 (Maria Cecília), 406 (Aquiles Stenghel), 501 (Parador Terminal Vivi Xavier), 801 (Terminal Vivi Xavier/Centro Cívico/Acapulco), 803 (Terminal Vivi Xavier/Estação Catuaí), 806 (Saul Elkind/Estação Catuaí) e 904 (Terminal Vivi Xavier/Terminal Acapulco).





