Londrina terá coleta de lixo eletrônico em vários pontos neste sábado

Uma coleta de eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo será realizada no sábado (31), das 9h às 17h, na área de estacionamento do Anfiteatro do Zerão (rua Gomes Carneiro, 365), em frente à rotatória do Ginásio Moringão, na área central de Londrina. A realização é da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree) e da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), com apoio da ONG E-Letro. No local, estará montado o ponto de recebimento para o descarte ambientalmente adequado desses resíduos.





A iniciativa visa conscientizar a população sobre os impactos que o descarte incorreto pode causar ao meio ambiente e à saúde pública, permitindo que os cidadãos destinem adequadamente materiais que possam ter em casa e não saibam como descartar. Outra finalidade é indicar quando e onde um eletroeletrônico ou eletrodoméstico pode ser repassado no pós-consumo, sensibilizando e orientando o público.





A atividade será feita no formato drive-thru, facilitando a entrega dos materiais diretamente dos veículos, sem necessidade de desembarque. Os participantes poderão descartar uma ampla variedade de itens, como fones de ouvido, celulares, computadores, televisores, micro-ondas, geladeiras, entre outros eletroeletrônicos e eletrodomésticos.

ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO





A Sema estará no local com uma equipe de servidoras da Assessoria de Educação Ambiental e da Gerência de Resíduos Sólidos e Recursos Hídricos. “O grupo atuará recebendo o público que levará seus equipamentos e resíduos, orientando as pessoas sobre como descartar corretamente nos outros dias fora da campanha. Também estaremos recolhendo os materiais e colocando-os no recipiente disponibilizado”, informou a geógrafa da Sema, Mariza Pissinati.

Pissinati acrescentou que a articulação integrada permite ampliar a divulgação junto à população sobre serviços de logística reversa no município. “Existem pontos permanentes de recebimento de resíduos eletroeletrônicos na cidade. A campanha é uma forma de divulgar isso. Há cidadãos que sabem desses locais, mas preferem levar seus resíduos em campanhas como essa. O resultado é de muitos resíduos de eletroeletrônicos deixando de ter um descarte que contamine o meio ambiente e sendo destinados para a tornarem-se novos produtos, ou seja, alimentando a economia circular. Todos ganham com a melhoria da saúde coletiva”, detalhou.





ALTERNATIVA CONSCIENTE





“Por meio dessa parceria com a Abree, estamos oferecendo à população uma alternativa segura, prática e consciente para o descarte de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Além de evitarmos que esses materiais acabem em aterros ou no meio ambiente, estamos, também, incentivando a economia circular e a geração de empregos. É uma iniciativa que une sustentabilidade, responsabilidade compartilhada e cidadania ambiental”, destacou o secretário da Sema, Gilmar Domingues Pereira.

O presidente da Abree, Robson Esteves, lembrou que é a terceira edição da campanha em parceria com o Município. “Iniciativas como essa contribuem diretamente para a preservação do meio ambiente e da saúde pública e fazem parte do compromisso da Abree com a conscientização e o descarte adequado”, disse.





PONTOS DE RECEBIMENTO





Responsável pela gestão dos equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos descartados, a Abree conta com uma ampla rede de pontos de recebimento em todo o país. São mais de 3,5 mil locais em funcionamento, distribuídos em mais de 1,2 mil municípios, oferecendo à população alternativas seguras para o descarte correto durante todo o ano. No Paraná, a entidade mantém 207 pontos ativos, sendo 14 deles localizados em Londrina.





No site da Abree, é possível localizar os pontos de recebimento mais próximos por meio da busca via CEP. A página também disponibiliza uma lista completa dos produtos aceitos para descarte. Para mais informações, há o endereço virtual https://abree.org.br/pontos-de-recebimento.